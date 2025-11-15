https://ria.ru/20251115/vsu-2055193795.html
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2025
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области
Подстанция Васильевской РЭС в Запорожской области получила повреждения при ударе ВСУ, специалисты ведут восстановительные работы, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T17:03:00+03:00
2025-11-15T17:03:00+03:00
2025-11-15T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
ясная поляна
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20251115/spetsoperatsiya-2055179223.html
запорожская область
ясная поляна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, ясная поляна, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Ясная Поляна, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области
Балицкий: ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области