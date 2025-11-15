Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 15.11.2025
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2025
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области
Подстанция Васильевской РЭС в Запорожской области получила повреждения при ударе ВСУ, специалисты ведут восстановительные работы, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
ясная поляна
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
ясная поляна
происшествия, запорожская область, ясная поляна, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Ясная Поляна, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли удар по подстанции Васильевской РЭС в Запорожской области

Линии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Подстанция Васильевской РЭС в Запорожской области получила повреждения при ударе ВСУ, специалисты ведут восстановительные работы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В результате очередного удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждения получила подстанция Васильевской РЭС", - написал Балицкий.
По его словам, на время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна - всего около 5 тысяч абонентов.
"Энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего восстановления подачи электричества и минимизации последствий атаки", - подчеркнул губернатор.
Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО запускает FPC-дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЯсная ПолянаЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
