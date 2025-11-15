https://ria.ru/20251115/vsu-2055156691.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:14:00+03:00
ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий Юга