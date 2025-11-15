Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 15.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий Юга

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял до 230-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, восемь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них одно западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Варваровка и Иванополье Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции
