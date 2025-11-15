Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 15.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 15.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 15.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волфино и Садки Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Рыбалкино Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
