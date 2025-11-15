https://ria.ru/20251115/vsu-2055156108.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.11.2025
