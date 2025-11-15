Рейтинг@Mail.ru
В 47-ю бригаду ВСУ вербуют колумбийцев - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 15.11.2025
В 47-ю бригаду ВСУ вербуют колумбийцев
В 47-ю бригаду ВСУ вербуют колумбийцев - РИА Новости, 15.11.2025
В 47-ю бригаду ВСУ вербуют колумбийцев
Колумбийцев вербуют в 47-ю бригаду ВСУ на сумском направлении на фоне низкой мотивации украинских мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
латинская америка
колумбия
украина
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251115/vsu-2055122048.html
латинская америка
колумбия
украина
латинская америка, колумбия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Латинская Америка, Колумбия, Украина, Вооруженные силы Украины
В 47-ю бригаду ВСУ вербуют колумбийцев

Колумбийцев вербуют в 47-ю бригаду ВСУ из-за низкой мотивации украинцев

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Колумбийцев вербуют в 47-ю бригаду ВСУ на сумском направлении на фоне низкой мотивации украинских мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за снижения потока и низкой мотивации принудительно мобилизованных украинцев в 47-ю отдельную механизированную бригаду активно вербуются наемники из Латинской Америки, в основном из Колумбии. Командование бригады впредь будет делать ставку именно на них", - сказал собеседник агентства.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Украинские военные
Специальная военная операция на УкраинеЛатинская АмерикаКолумбияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
