https://ria.ru/20251115/vsu-2055122160.html
В 47-ю бригаду ВСУ вербуют колумбийцев
В 47-ю бригаду ВСУ вербуют колумбийцев - РИА Новости, 15.11.2025
В 47-ю бригаду ВСУ вербуют колумбийцев
Колумбийцев вербуют в 47-ю бригаду ВСУ на сумском направлении на фоне низкой мотивации украинских мобилизованных, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:35:00+03:00
2025-11-15T06:35:00+03:00
2025-11-15T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
латинская америка
колумбия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251115/vsu-2055122048.html
латинская америка
колумбия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латинская америка, колумбия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Латинская Америка, Колумбия, Украина, Вооруженные силы Украины
В 47-ю бригаду ВСУ вербуют колумбийцев
Колумбийцев вербуют в 47-ю бригаду ВСУ из-за низкой мотивации украинцев