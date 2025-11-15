Рейтинг@Mail.ru
Боевики 57-й бригады ВСУ массово сдаются на Харьковском направлении - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 15.11.2025 (обновлено: 06:51 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/vsu-2055122048.html
Боевики 57-й бригады ВСУ массово сдаются на Харьковском направлении
Боевики 57-й бригады ВСУ массово сдаются на Харьковском направлении - РИА Новости, 15.11.2025
Боевики 57-й бригады ВСУ массово сдаются на Харьковском направлении
Деморализованные боевики 57-й бригады ВСУ на харьковском направлении массово сдаются в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:34:00+03:00
2025-11-15T06:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
https://ria.ru/20251115/spetsoperatsiya-2055118969.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Боевики 57-й бригады ВСУ массово сдаются на Харьковском направлении

На Харьковском направлении пять военных ВСУ сдались в плен

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Деморализованные боевики 57-й бригады ВСУ на харьковском направлении массово сдаются в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Деморализованные подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают массово сдаваться в плен. За сутки сдалось в плен пять военнослужащих бригады", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сдавшиеся в плен находились на позициях с весны этого года.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Десантники уничтожили технику ВСУ в Запорожской области
05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала