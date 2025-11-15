https://ria.ru/20251115/vsu-2055122048.html
Боевики 57-й бригады ВСУ массово сдаются на Харьковском направлении
Деморализованные боевики 57-й бригады ВСУ на харьковском направлении массово сдаются в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.11.2025
