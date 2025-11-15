Читать ria.ru в

Боевики 57-й бригады ВСУ массово сдаются на Харьковском направлении

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Деморализованные боевики 57-й бригады ВСУ на харьковском направлении массово сдаются в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Деморализованные подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают массово сдаваться в плен. За сутки сдалось в плен пять военнослужащих бригады", - сказал собеседник агентства.