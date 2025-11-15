Рейтинг@Mail.ru
Жительница ДНР рассказала, как боевики ВСУ стреляли в нее за русскую речь - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 15.11.2025
Жительница ДНР рассказала, как боевики ВСУ стреляли в нее за русскую речь
Жительница ДНР рассказала, как боевики ВСУ стреляли в нее за русскую речь - РИА Новости, 15.11.2025
Жительница ДНР рассказала, как боевики ВСУ стреляли в нее за русскую речь
Беженка из села Яцковка Краснолиманского района ДНР Анна Щербак рассказала РИА Новости, что боевики ВСУ стреляли в нее за то, что она поздоровалась на русском... РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
верховная рада украины
еврокомиссия
украина
донецкая народная республика
россия
в мире, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
Жительница ДНР рассказала, как боевики ВСУ стреляли в нее за русскую речь

Военные ВСУ стреляли в Жительницу ДНР Щербак за русскую речь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Беженка из села Яцковка Краснолиманского района ДНР Анна Щербак рассказала РИА Новости, что боевики ВСУ стреляли в нее за то, что она поздоровалась на русском языке.
"(ВСУ - ред.) стояли кучкой возле одного дома. Я проходила, они поздоровались на украинском языке. Я разворачиваюсь, говорю: "Здравствуйте" и пошла - пролетела пуля мимо уха, прямо в забор. Я села, разворачиваюсь, а он (боевик ВСУ - ред.) пистолет прячет... Я бросила всё, подхожу и говорю: "Ну, стреляйте, убивайте". Один начал орать на меня, а другой его успокоил, и… они зашли во двор", - сказала Щербак.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 14 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Три жителя Белгородской области получили ранения при ударах ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
