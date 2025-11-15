Украинец с туберкулезом рассказал, как его мобилизовали в ряды ВСУ

КУРСК, 15 ноя - РИА Новости. Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал РИА Новости, как в Львовской области его принудительно мобилизовали, несмотря на туберкулез.

"С электрички выхожу, сразу три мужичка подходят в гражданском, представились ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Говорю: куда мне?… Я туберкулезом болею", - объяснил пленный.

По словам Ивана, он пытался донести до сотрудников ТЦК, что у него диагноз - туберкулез, а любые физические нагрузки при участии в боевых действиях ему противопоказаны из-за риска осложнений. Иван оказывал сопротивление, но представители ТЦК применили физическую силу и всё равно привезли его в военкомат.

"Снимок сделали. Там показало, действительно - болел. Форма закрытая у меня туберкулеза. Этот говорит ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.) - начальник главный: ты понимаешь, по наказу сверху я должен подписать, что ты годен", - добавил военнопленный.

После этого Ивана с остальными мобилизованными в ВСУ отправили на полигон в город Ровно . Пленный признался, что с нарушениями здоровья он там был не один.