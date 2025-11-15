https://ria.ru/20251115/vsu-2055115855.html
Украинец с туберкулезом рассказал, как его мобилизовали в ряды ВСУ
Украинец с туберкулезом рассказал, как его мобилизовали в ряды ВСУ - РИА Новости, 15.11.2025
Украинец с туберкулезом рассказал, как его мобилизовали в ряды ВСУ
Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал РИА Новости, как в Львовской области его принудительно... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:20:00+03:00
2025-11-15T04:20:00+03:00
2025-11-15T04:20:00+03:00
львовская область
украина
ровно
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20251113/vsu-2054667307.html
https://ria.ru/20251113/krasnoarmejsk-2054662266.html
львовская область
украина
ровно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львовская область, украина, ровно, вооруженные силы украины
Львовская область, Украина, Ровно, Вооруженные силы Украины
Украинец с туберкулезом рассказал, как его мобилизовали в ряды ВСУ
Украинца мобилизовали в ВСУ, несмотря на туберкулез
КУРСК, 15 ноя - РИА Новости. Иван Сидельник, пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал РИА Новости, как в Львовской области его принудительно мобилизовали, несмотря на туберкулез.
"С электрички выхожу, сразу три мужичка подходят в гражданском, представились ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.). Говорю: куда мне?… Я туберкулезом болею", - объяснил пленный.
По словам Ивана, он пытался донести до сотрудников ТЦК, что у него диагноз - туберкулез, а любые физические нагрузки при участии в боевых действиях ему противопоказаны из-за риска осложнений. Иван оказывал сопротивление, но представители ТЦК применили физическую силу и всё равно привезли его в военкомат.
"Снимок сделали. Там показало, действительно - болел. Форма закрытая у меня туберкулеза. Этот говорит ВЛК (военно-врачебная комиссия - ред.) - начальник главный: ты понимаешь, по наказу сверху я должен подписать, что ты годен", - добавил военнопленный.
После этого Ивана с остальными мобилизованными в ВСУ
отправили на полигон в город Ровно
. Пленный признался, что с нарушениями здоровья он там был не один.
"Там (на полигоне - ред.) есть и с грыжей позвоночника… На желудке язва, что-то такое, рак - истории сложные", - подчеркнул пленный.