Колумбия провела бомбардировки рядом с границей Венесуэлы
Колумбия провела бомбардировки рядом с границей Венесуэлы - РИА Новости, 15.11.2025
Колумбия провела бомбардировки рядом с границей Венесуэлы
Военные Колумбии провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы, девять человек погибли, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник из министерства
2025-11-15T08:30:00+03:00
2025-11-15T08:30:00+03:00
2025-11-15T08:35:00+03:00
Колумбия провела бомбардировки рядом с границей Венесуэлы
Колумбия нанесла удары рядом с границей Венесуэлы, девять человек погибли
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Военные Колумбии провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы, девять человек погибли, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник из министерства обороны страны.
"Военные Колумбии
провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы
, девять повстанцев (группировки, промышляющей наркоторговлей - ред.) погибли", - сообщил Франс Пресс неназванный источник из министерства обороны страны, не уточняя, к какой группировке принадлежали погибшие.
По данным агентства, операция военных была проведена в департаменте Араука Колумбии. Она проводилась в рамках борьбы президента страны Густаво Петро
с торговцами наркотиками.
Франс Пресс напоминает, что на этой неделе колумбийские военные нанесли авиаудары в регионе Амазонки
, в результате которых погибли 19 членов диссидентской отколовшейся от Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC
) группировки.
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более пяти тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.