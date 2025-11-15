https://ria.ru/20251115/voditel-2055142824.html
На Урале арестовали водителя, пытавшегося провезти оружие в колонию
Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал Чепалова З. В., обвиняемого в провозе оружия на территорию ИК-47, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 15.11.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал Чепалова З. В., обвиняемого в провозе оружия на территорию ИК-47, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
"Суд избрал Чепалову З.В. меру пресечения в виде содержания под стражей по 13 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ГУФСИН по региону сообщала о пресечении попытки провоза на территорию ИК-47 Каменска-Уральского
оружия в кабине грузовика, прибывшего для вывоза материалов деревообработки.
В ходе досмотра кабины были обнаружены: автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет (охолощенный) с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним.
В отношении водителя грузовика возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ
(Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Постановление суда пока не вступило в законную силу.