На Урале арестовали водителя, пытавшегося провезти оружие в колонию
10:23 15.11.2025 (обновлено: 10:36 15.11.2025)
На Урале арестовали водителя, пытавшегося провезти оружие в колонию
На Урале арестовали водителя, пытавшегося провезти оружие в колонию - РИА Новости, 15.11.2025
На Урале арестовали водителя, пытавшегося провезти оружие в колонию
Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал Чепалова З. В., обвиняемого в провозе оружия на территорию ИК-47, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T10:23:00+03:00
2025-11-15T10:36:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
россия
каменск-уральский
россия
происшествия, каменск-уральский, россия
Происшествия, Каменск-Уральский, Россия
На Урале арестовали водителя, пытавшегося провезти оружие в колонию

На Урале арестовали водителя грузовика, пытавшегося провезти оружие в колонию

© Фото : Суды Свердловской области/TelegramВодитель, пытавшийся провезти оружие на территорию ИК-47, в зале суда
Водитель, пытавшийся провезти оружие на территорию ИК-47, в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Суды Свердловской области/Telegram
Водитель, пытавшийся провезти оружие на территорию ИК-47, в зале суда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал Чепалова З. В., обвиняемого в провозе оружия на территорию ИК-47, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
"Суд избрал Чепалову З.В. меру пресечения в виде содержания под стражей по 13 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ГУФСИН по региону сообщала о пресечении попытки провоза на территорию ИК-47 Каменска-Уральского оружия в кабине грузовика, прибывшего для вывоза материалов деревообработки.
В ходе досмотра кабины были обнаружены: автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет (охолощенный) с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним.
В отношении водителя грузовика возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
ПроисшествияКаменск-УральскийРоссия
 
 
