Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 15.11.2025 (обновлено: 12:03 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/vklady-2055103618.html
Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады
Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады - РИА Новости, 15.11.2025
Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады
Вклады россиян, сделанные до 1991 года, государство компенсирует в установленном порядке. Кому и в каком размере полагается выплата, агентству Прайм рассказал... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:18:00+03:00
2025-11-15T12:03:00+03:00
экономика
вклады
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103198/47/1031984775_0:646:1345:1403_1920x0_80_0_0_72981e218b1dd1c54a8108043f03e725.jpg
https://ria.ru/20251108/vklad-2053585731.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103198/47/1031984775_0:520:1345:1529_1920x0_80_0_0_75c6625c5364ac43ebf489c91b2e6f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вклады, ссср
Экономика, Вклады, СССР
Юрист объяснил, кому компенсируют советские вклады

Юрист Телегин: россияне имеют право на компенсацию советских вкладов

© РИА Новости / Юрий Простяков | Перейти в медиабанкСоветские денежные знаки образца 1961-1992 гг
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Юрий Простяков
Перейти в медиабанк
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Вклады россиян, сделанные до 1991 года, государство компенсирует в установленном порядке. Кому и в каком размере полагается выплата, агентству Прайм рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
«

"Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года", — пояснил он.

Согласно действующему постановлению правительства, выплаты полагаются:
  • В трехкратном размере остатка вкладов в банке на 20 июня 1991 года и средств по страховым вкладам Госстраха на 1 января 1992-го тем, кто был рожден до 1945 года включительно.
  • В двукратном размере — для лиц 1946-1991 года рождения.
  • По обоим видам вкладов установлены коэффициенты в соответствии с выплатами, уже полученными в прежние годы.
  • Наследники или лица, оплатившие похороны владельца вклада, имеют право на отдельную компенсацию в размере шести тысяч рублей, если остаток вклада составлял 400 рублей и более.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Названа сумма, которую можно класть в банк, не объясняя происхождение
8 ноября, 02:17
 
ЭкономикаВкладыСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала