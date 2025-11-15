Рейтинг@Mail.ru
Диалог Путина и Трампа необходим для урегулирования на Украине, уверен Вэнс - РИА Новости, 15.11.2025
06:16 15.11.2025
Диалог Путина и Трампа необходим для урегулирования на Украине, уверен Вэнс
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Диалог президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, уверен американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Так много людей критикуют президента Соединенных Штатов за общение с Владимиром Путиным… если вы хотите добиться мира, то нужно быть сильным, необходимо разговаривать с людьми", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Вице-президент добавил, что США необходимо быть вовлеченными в дипломатические обсуждения с целью достичь урегулирования конфликта.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп рассматривал отношения с Путиным как фактор урегулирования на Украине
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
