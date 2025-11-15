В шаге от "второго Вьетнама". Трампа поставили перед роковым выбором

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока Венесуэла проводит массовую мобилизацию из-за агрессивных действий США, Вашингтон уже сталкивается с проблемами — партнеры не хотят делиться разведданными. У Дональда Трампа все меньше поводов ввязываться в военную авантюру, но пока он от нее окончательно не отказывается. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.

Очевидные риски

Под конец недели Вашингтон отправил к берегам Венесуэлы очередной авианосец. Министр обороны Пит Хегсет объявил об операции "Южное копье" — против наркокартелей.

В связи с увеличением американской группировки в Карибском море Каракас объявил мобилизацию. Впрочем, Боливарианская Республика готовится к боевым действиям еще с конца лета, когда американцы принялись топить суда под предлогом того, что они перевозят наркотики.

Николас Мадуро пытался вразумить Трампа, призывал к миру. В Белом доме, однако, идею наземного вторжения в латиноамериканскую страну еще не отвергли. Правда, и обещанные консультации с конгрессом на сей счет пока тоже не состоялись.

Отправив авианосец, Пентагон представил президенту несколько вариантов ударов — причем не только по морским, но и по наземным целям.

Эксперты отмечают: конечно, Венесуэла гораздо слабее США, но сухопутная операция для Пентагона легкой прогулкой не станет. И ландшафт трудный, и как освободителей американцев точно не примут — они враги даже для тех, кто недоволен Мадуро.

Так что вполне велика вероятность "второго Вьетнама", который Каракас обещал Вашингтону еще в первый срок Трампа.

Для американского президента увязание в неудачной военной кампании тоже неприемлемо, как минимум с точки зрения репутации. Трамп самолюбив, он привык противопоставлять себя "неудачникам-демократам". Джо Байдену, в частности, не раз припоминал "позорное бегство" из Афганистана. И, конечно, оказаться в схожей ситуации категорически не хочет.

Союзники отворачиваются

Есть и другие факторы.

Даже действия на море, где американцы уничтожили несколько катеров и это привело к десяткам жертв, вызывают ощутимую негативную реакцию за пределами Венесуэлы.

В ООН предупреждали: "борьба с наркокартелями" — сомнительный предлог для боевых действий. А Венесуэла в официальном списке стран — производителей наркотиков не числится.

Понятно, что на ООН Запад, и прежде всего Вашингтон, особого внимания не обращает. Но проблемы возникли там, где их не ждали.

На днях Великобритания приостановила обмен с американцами частью разведывательной информации. Как раз из-за ударов в Карибском море.

В Лондоне, отмечают источники местных СМИ, не хотят иметь ничего общего с "внесудебными расправами" — именно так там оценили уничтожение катеров наркокартелей.

Великобритания контролирует несколько территорий в Карибском море и поэтому давно помогает США в выявлении судов, подозреваемых в контрабанде. Однако прежде речь шла именно о задержаниях, досмотрах и иных процессуальных мерах, а не о расстреле.

Недовольство нарастает

Британский демарш — не единственный.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о том же самом. "До тех пор, пока не прекратятся ракетные атаки на суда в Карибском море", — уточнил он.

К "отказникам" присоединились и Нидерланды. Сослались на нежелание участвовать в нарушении прав человека.

И вообще американцев в данном вопросе мало кто поддерживает. Так, французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в кулуарах встречи глав МИД "Группы семи" (G7), прошедшей на днях в Канаде, осудил удары в Карибском море.

Отвлечение внимания

Пока не ясно, заставит ли ситуация Трампа сдать назад. Сам он посылает противоречивые сигналы, выражаясь подчас весьма витиевато.

"Я бы не стал говорить, что сделаю это (речь о наземной операции. — Прим. ред.), — отметил хозяин Овального кабинета. — Я не скажу вам, что я собираюсь делать с Венесуэлой, собираюсь ли я это делать или нет".

Проблема и в отсутствии общественной поддержки. На закрытом заседании конгресса в начале ноября законодатели, по данным источников, выступили против эскалации. А американские собеседники РИА Новости подчеркивают: запроса на новую военную кампанию в стране нет.

"Люди не видят повода, — сообщила, в частности, Кейси Блок из Окленда. — Несмотря на акции протеста, многие поддерживали военные операции на Ближнем Востоке. Саддама воспринимали как злодея, с которым надо бороться. А о Мадуро вообще мало кто что знает".

"Наркотики на улицах — это проблема, и никто не думает о Венесуэле или какой-то еще стране, откуда их привозят, — говорит Росс Ма из Сан-Диего. — Когда Трамп рассуждает об этом, его просто не понимают. Куда больше всех беспокоил шатдаун".

К слову, в американских соцсетях активность Трампа вокруг Венесуэлы связывают именно с попытками перебить тему закрытия правительственных учреждений. Сейчас в этом уже нет необходимости, но президент США подогревает воинственные настроения. Во что выльется его двоякая риторика, остается лишь гадать. Трамп известен непредсказуемостью в сочетании с весьма прагматичным мышлением. Так что пока ничего исключать нельзя.