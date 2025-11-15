Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, зачем россияне снова начали скупать валюту - РИА Новости, 15.11.2025
02:17 15.11.2025
Эксперт объяснил, зачем россияне снова начали скупать валюту
Эксперт объяснил, зачем россияне снова начали скупать валюту - РИА Новости, 15.11.2025
Эксперт объяснил, зачем россияне снова начали скупать валюту
Рекордный объем покупки валюты россиянами обусловлен несколькими причинами, рассказал агентству “Прайм” президент СРО Региональная ассоциация оценщиков Кирилл... РИА Новости, 15.11.2025
Эксперт объяснил, зачем россияне снова начали скупать валюту

Финансист Кулаков: россияне начали скупать валюту из-за снижения ставок

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Рекордный объем покупки валюты россиянами обусловлен несколькими причинами, рассказал агентству “Прайм” президент СРО Региональная ассоциация оценщиков Кирилл Кулаков.
Он подчеркнул, что данные одного месяца — вовсе не повод говорить об изменении тренда на валютном рынке. ЦБ учитывает как покупки валюты импортерами, так и физлицами.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Финансист назвал семь признаков того, что деньги из банка пора забирать
20 октября, 02:15
Первые делают это для оплаты уже действующих контрактов — в конце года растет спрос на товары новогоднего ассортимента, бытовую технику, автомобили. Это связано с выплатой премий и бонусов.
Гражданам валюта нужна для заграничных поездок, оплаты учебы детей и отчасти для пополнения депозитов.
“В связи со снижением ставок по рублевым вкладам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную "тихую гавань" — валюту”, — отметил Кулаков.
При этом курс рубля к доллару остается стабильным, что означает устойчивость финансовой системы, заключил он.
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Эксперт раскрыл два сценария, при которых доллар рухнет до 70 рублей
17 октября, 02:17
 
