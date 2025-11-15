Эксперт объяснил, зачем россияне снова начали скупать валюту

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Рекордный объем покупки валюты россиянами обусловлен несколькими причинами, рассказал агентству “Прайм” президент СРО Региональная ассоциация оценщиков Кирилл Кулаков.
Он подчеркнул, что данные одного месяца — вовсе не повод говорить об изменении тренда на валютном рынке. ЦБ учитывает как покупки валюты импортерами, так и физлицами.
Первые делают это для оплаты уже действующих контрактов — в конце года растет спрос на товары новогоднего ассортимента, бытовую технику, автомобили. Это связано с выплатой премий и бонусов.
Гражданам валюта нужна для заграничных поездок, оплаты учебы детей и отчасти для пополнения депозитов.
“В связи со снижением ставок по рублевым вкладам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную "тихую гавань" — валюту”, — отметил Кулаков.
При этом курс рубля к доллару остается стабильным, что означает устойчивость финансовой системы, заключил он.
