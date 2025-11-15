На Урале арестовали начальника ОСБ ГУФСИН по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Суд арестовал до 12 января 2026 года начальника ОСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковника внутренней службы Олега Мохова по делу о превышении полномочий и получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Центральный районный суд Челябинска избрал Мохову меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 января 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-бюро ФСИН России сообщало, что Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций задержаны первый заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Мохов, главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Марина Уфимцева.
Также сообщалось, что четвертым следственным управлением ГСУ СК России (Екатеринбург) возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК России (получение взятки), пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).