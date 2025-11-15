На Урале арестовали начальника ОСБ ГУФСИН по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Суд арестовал до 12 января 2026 года начальника ОСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковника внутренней службы Олега Мохова по делу о превышении полномочий и получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.