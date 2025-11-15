В Раде рассказали о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Около 80 процентов мобилизованных украинцев сбегают прямо из учебных центров, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в эфире телеканала " Около 80 процентов мобилизованных украинцев сбегают прямо из учебных центров, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в эфире телеканала " Говорит большой Львов ".

"В целом 80 процентов просто бегут из центров подготовки, и власти не делают ничего, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись бежать из центров. У нас миллионы уклонистов, которые ходят, прячутся и наблюдают со стороны. У нас много проблем, которые надо решать. <...> Cкоро число самовольно оставивших части будет равняться нашей армии, и это будет отдельная часть общества, которая потом будет предъявлять претензии той части общества, которая воюет", — сказал он.

В среду издание NV со ссылкой на данные украинской Генпрокуратуры сообщило, что с февраля 2022-го количество открытых уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч.

По мнению Костенко, действующая киевская власть думает о выборах и заигрывает с теми, кто будет голосовать. Речь идет о молодежи в возрасте от 18 до 22 лет, уклонистах, которых ничем не ограничивают, 25-летних мужчинах, еще не входящих в категорию призывников, и учителях, которым поднимают зарплаты.

Насильственная мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.

В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу. Как заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, сбивают людей на машинах и провоцируют ДТП, чтобы "поймать" военнообязанных.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных и экспертов, киевский режим испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.