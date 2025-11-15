Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 15.11.2025 (обновлено: 15:34 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/ukrainy-2055171607.html
В Раде рассказали о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров
В Раде рассказали о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров - РИА Новости, 15.11.2025
В Раде рассказали о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров
Около 80 процентов мобилизованных украинцев сбегают прямо из учебных центров, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T14:29:00+03:00
2025-11-15T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251110/vsu--2053869604.html
https://ria.ru/20251102/voenkomaty-2052495661.html
https://ria.ru/20251113/lvov-2054863951.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров

Депутат Рады Костенко: 80% мобилизованных сбегают прямо из учебных центров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Около 80 процентов мобилизованных украинцев сбегают прямо из учебных центров, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в эфире телеканала "Говорит большой Львов".
"В целом 80 процентов просто бегут из центров подготовки, и власти не делают ничего, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись бежать из центров. У нас миллионы уклонистов, которые ходят, прячутся и наблюдают со стороны. У нас много проблем, которые надо решать. <...> Cкоро число самовольно оставивших части будет равняться нашей армии, и это будет отдельная часть общества, которая потом будет предъявлять претензии той части общества, которая воюет", — сказал он.
Украинский военнослужащий Николай Тимченко, взятый в плен у Красноармейска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
10 ноября, 08:24

В среду издание NV со ссылкой на данные украинской Генпрокуратуры сообщило, что с февраля 2022-го количество открытых уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч.

По мнению Костенко, действующая киевская власть думает о выборах и заигрывает с теми, кто будет голосовать. Речь идет о молодежи в возрасте от 18 до 22 лет, уклонистах, которых ничем не ограничивают, 25-летних мужчинах, еще не входящих в категорию призывников, и учителях, которым поднимают зарплаты.
Мобилизация в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации
2 ноября, 13:13

Насильственная мобилизация на Украине

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских ТЦК затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу. Как заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. По его словам, они злоупотребляют полномочиями, сбивают людей на машинах и провоцируют ДТП, чтобы "поймать" военнообязанных.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских военных и экспертов, киевский режим испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.

В августе украинское правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого молодые люди стали массово покидать территорию страны.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Во Львове мужчина прутом отбил мобилизованного у сотрудника военкомата
13 ноября, 20:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала