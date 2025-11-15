Рейтинг@Mail.ru
Киев постоянно использует провокации под чужим флагом, заявил источник - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 15.11.2025
Киев постоянно использует провокации под чужим флагом, заявил источник
Киев постоянно использует провокации под чужим флагом, заявил источник - РИА Новости, 15.11.2025
Киев постоянно использует провокации под чужим флагом, заявил источник
Руководство Киева регулярно использует провокации под чужим флагом, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве. РИА Новости, 15.11.2025
Киев постоянно использует провокации под чужим флагом, заявил источник

Киев использует провокации под чужим флагом для фейковых обвинений в адрес РФ

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Руководство Киева регулярно использует провокации под чужим флагом, заявил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что видео Киева о "повреждении" помещения на территории посольства Азербайджана свидетельствует о попадании выпущенной ВСУ ракеты ПВО.
«
"Нынешнее киевское руководство регулярно использует провокации и спецоперации "под чужим флагом", как было в случаях с крушением рейса MH-17, с Бучей и ракетным ударом по Краматорску, для фейковых обвинений в адрес России и отвлечения внимания международной общественности от реальной ситуации на Украине", - сказал источник.
Сквер у Посольства Азербайджана в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Источник: посольство Азербайджана в Киеве могла повредить ракета ПВО
Вчера, 23:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМоскваАзербайджанВооруженные силы Украины
 
 
