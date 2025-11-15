Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл, чья ракета повредила посольство Азербайджана в Киеве - РИА Новости, 15.11.2025
23:40 15.11.2025 (обновлено: 23:44 15.11.2025)
Источник раскрыл, чья ракета повредила посольство Азербайджана в Киеве
Источник раскрыл, чья ракета повредила посольство Азербайджана в Киеве
Источник раскрыл, чья ракета повредила посольство Азербайджана в Киеве

Повреждения посольства Азербайджана в Киеве указывают на ракеты ПВО Patriot

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет ПВО "Пэтриот"
Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Характер повреждений посольства Азербайджана в Киеве говорит о свежем падении обломков ракет ПВО Patriot США, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
"В украинском сегменте интернета опубликованы многочисленные фотографии свежего падения обломков ракет зенитного комплекса американской системы ПВО Patriot. Свидетельствует в пользу этого и характер повреждений посольства, которые видны на фотографиях с места событий", - сказал источник агентству.
"Урон причинен забору, автомобилям и части построек: на стенах - отчетливые следы от шрапнели ПВО. В случае попадания баллистической ракеты "Искандер" урон был бы гораздо больше, чем на украинском видео, а последствия для комплекса зданий посольства характеризовались бы значительными разрушениями", - добавил он.
По данным источника, если бы имел место подрыв боевой части "Искандера" в воздухе до соприкосновения с объектом поражения, повреждения имели бы значительно большую площадь и наблюдались бы не только у зданий посольства, но и у всех окружающих строений в городе.
"Более того, "воронка от удара", которую украинская пропаганда выдает за якобы свежий след от баллистической ракеты "Искандер", видна уже на фотографиях с лета 2025 года", - подчеркнул он.
Государственный флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана
14 ноября, 18:26
 
