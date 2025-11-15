https://ria.ru/20251115/ukraina-2055231990.html
Источник раскрыл, чья ракета повредила посольство Азербайджана в Киеве
Источник раскрыл, чья ракета повредила посольство Азербайджана в Киеве - РИА Новости, 15.11.2025
Источник раскрыл, чья ракета повредила посольство Азербайджана в Киеве
Характер повреждений посольства Азербайджана в Киеве говорит о свежем падении обломков ракет ПВО Patriot США, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T23:40:00+03:00
2025-11-15T23:40:00+03:00
2025-11-15T23:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954618706_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_1dcd1895c8e9c89b99b2bf1c8189f607.jpg
https://ria.ru/20251114/posol-2055062227.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954618706_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_250239c6f8ca4730dadc3fb15a7a5d57.jpg
Источник раскрыл, чья ракета повредила посольство Азербайджана в Киеве
Повреждения посольства Азербайджана в Киеве указывают на ракеты ПВО Patriot
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Характер повреждений посольства Азербайджана в Киеве говорит о свежем падении обломков ракет ПВО Patriot США, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
"В украинском сегменте интернета опубликованы многочисленные фотографии свежего падения обломков ракет зенитного комплекса американской системы ПВО Patriot. Свидетельствует в пользу этого и характер повреждений посольства, которые видны на фотографиях с места событий", - сказал источник агентству.
"Урон причинен забору, автомобилям и части построек: на стенах - отчетливые следы от шрапнели ПВО. В случае попадания баллистической ракеты "Искандер" урон был бы гораздо больше, чем на украинском видео, а последствия для комплекса зданий посольства характеризовались бы значительными разрушениями", - добавил он.
По данным источника, если бы имел место подрыв боевой части "Искандера" в воздухе до соприкосновения с объектом поражения, повреждения имели бы значительно большую площадь и наблюдались бы не только у зданий посольства, но и у всех окружающих строений в городе.
"Более того, "воронка от удара", которую украинская пропаганда выдает за якобы свежий след от баллистической ракеты "Искандер", видна уже на фотографиях с лета 2025 года", - подчеркнул он.