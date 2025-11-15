СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Украинские энергетические источники исчерпаны, у этого будут катастрофические последствия, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики государства Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
"Все то, что сегодня есть, по факту, я думаю, это влечет катастрофические последствия для Украины и для украинцев. Почему? Потому что энергетические источники, они полностью исчерпаны", - сказал агентству Медведчук в ответ на вопрос, как украинцы переживут грядущую зиму.
Председатель совета движения "Другая Украина" отметил, что это относится не только к электроэнергии, но и к газу, потому что Украина не запаслась им. Страна отказалась от российского газа, который приобретала напрямую многие годы, и теперь получает его же, но через Турцию и, частично, Европу, подчеркнул Медведчук.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.