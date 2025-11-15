СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Украинские энергетические источники исчерпаны, у этого будут катастрофические последствия, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.