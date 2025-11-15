Рейтинг@Mail.ru
Медведчук заявил об исчерпании энергетических источников на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055217176.html
Медведчук заявил об исчерпании энергетических источников на Украине
Медведчук заявил об исчерпании энергетических источников на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Медведчук заявил об исчерпании энергетических источников на Украине
Украинские энергетические источники исчерпаны, у этого будут катастрофические последствия, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:36:00+03:00
2025-11-15T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
европа
виктор медведчук
светлана гринчук
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_6f1cc6dbe115d80ec752ed830724ced5.jpg
https://ria.ru/20251115/medveduk-2055212801.html
украина
турция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_cc572ba79010f7e3235c57b85e392f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, европа, виктор медведчук, светлана гринчук, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Европа, Виктор Медведчук, Светлана Гринчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук заявил об исчерпании энергетических источников на Украине

Медведчук: энергетические источники Украины исчерпались

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Украинские энергетические источники исчерпаны, у этого будут катастрофические последствия, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики государства Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.
"Все то, что сегодня есть, по факту, я думаю, это влечет катастрофические последствия для Украины и для украинцев. Почему? Потому что энергетические источники, они полностью исчерпаны", - сказал агентству Медведчук в ответ на вопрос, как украинцы переживут грядущую зиму.
Председатель совета движения "Другая Украина" отметил, что это относится не только к электроэнергии, но и к газу, потому что Украина не запаслась им. Страна отказалась от российского газа, который приобретала напрямую многие годы, и теперь получает его же, но через Турцию и, частично, Европу, подчеркнул Медведчук.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Медведчук назвал единственный путь для украинцев
20:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияЕвропаВиктор МедведчукСветлана ГринчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала