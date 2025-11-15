Тело украинского мобилизованного нашли возле учебного центра

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тело украинского мобилизованного без одежды и без обуви нашли через месяц возле учебного центра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Труп раздетого мобилизованного Народого Игоря Сергеевича найден недалеко от учебного центра. Об этом в своих соцсетях написала сестра погибшего Ирина", - сказал собеседник агентства.

Командир части в день пропажи сообщил, что у ее брата случился приступ эпилепсии, после чего он сбежал, отметил представитель силовых структур. Он добавил, что по словам девушки, у брата никогда не было проблем со здоровьем.

"Тело нашли только спустя месяц. Однако у командования уже была готова совершенно другая версия произошедшего, согласно которой Игорь сбежал из грузовика во время перевозки в другой учебный центр", - сказал собеседник агентства.

На все вопросы командир ответил, что "перепутал", а официальная версия следственных органов звучит еще прозаичнее - "замерз", добавил собеседник.