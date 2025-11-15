Тело украинского мобилизованного нашли возле учебного центра

https://ria.ru/20251115/ukraina-2055216544.html
Тело украинского мобилизованного без одежды и без обуви нашли через месяц возле учебного центра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.11.2025
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тело украинского мобилизованного без одежды и без обуви нашли через месяц возле учебного центра, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Труп раздетого мобилизованного Народого Игоря Сергеевича найден недалеко от учебного центра. Об этом в своих соцсетях написала сестра погибшего Ирина", - сказал собеседник агентства.
Командир части в день пропажи сообщил, что у ее брата случился приступ эпилепсии, после чего он сбежал, отметил представитель силовых структур. Он добавил, что по словам девушки, у брата никогда не было проблем со здоровьем.
"Тело нашли только спустя месяц. Однако у командования уже была готова совершенно другая версия произошедшего, согласно которой Игорь сбежал из грузовика во время перевозки в другой учебный центр", - сказал собеседник агентства.
На все вопросы командир ответил, что "перепутал", а официальная версия следственных органов звучит еще прозаичнее - "замерз", добавил собеседник.
"Примечательно, что обувь погибшего была найдена в трех километрах от места смерти. Родственники ни в одну из этих версий не верят и утверждают, что Игоря попросту убили, а труп выбросили за территорию учебного центра вместе с вещами", - сказал представитель силовых структур.