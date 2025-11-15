"Стыдятся признать". На Западе рассказали о бизнесе на умерших на Украине

По данным Le Monde, между фирмами существует жесткая конкуренция, которая доходит до конфликтов. Активисты отмечают усиление таких практик с началом СВО. Рынок оценивается более чем в два миллиарда гривен (почти 45 миллионов долларов) в год. Стоимость похорон выросла с 200 до 1000 долларов и выше. Информаторы получают откаты до 120 долларов за "передачу" данных. Базовый пакет для похорон военных за 15 тысяч гривен считается недостаточным, их семьи вынуждают выбирать частные ритуальные компании и переплачивать.