"Стыдятся признать". На Западе рассказали о бизнесе на умерших на Украине
"Стыдятся признать". На Западе рассказали о бизнесе на умерших на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
"Стыдятся признать". На Западе рассказали о бизнесе на умерших на Украине
На фоне конфликта на Украине расцвел теневой бизнес похоронных компаний, пишет французская Le Monde. РИА Новости, 15.11.2025
"Стыдятся признать". На Западе рассказали о бизнесе на умерших на Украине
Monde: на Украине расцвел теневой рынок похоронных компаний
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На фоне конфликта на Украине расцвел теневой бизнес похоронных компаний, пишет французская Le Monde.
"Мы выслеживаем тела. Как звери в джунглях. Льву достается лучшая часть, гиенам приходится довольствоваться тем, что осталось", — заявил изданию сотрудник ритуальной фирмы из Одессы
.
По данным Le Monde, между фирмами существует жесткая конкуренция, которая доходит до конфликтов. Активисты отмечают усиление таких практик с началом СВО. Рынок оценивается более чем в два миллиарда гривен (почти 45 миллионов долларов) в год. Стоимость похорон выросла с 200 до 1000 долларов и выше. Информаторы получают откаты до 120 долларов за "передачу" данных. Базовый пакет для похорон военных за 15 тысяч гривен считается недостаточным, их семьи вынуждают выбирать частные ритуальные компании и переплачивать.
"Люди, пережившие травму, предпочитают избегать этой темы, а те, кого обманули, стыдятся в этом признаться. Война — идеальное время для процветания этой похоронной мафии", — считает заместитель директора государственного похоронного бюро "Спецкомбинат" Александр Скорик.
Ранее РИА Новости подсчитало, что Украина
должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США
), если власти признают число потерь ВСУ
в 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, обнародованных после взлома хакерами базы данных украинского Генштаба.
Порядок выплаты компенсации за гибель украинских военных изменили с 1 сентября — денежную помощь родственникам погибшего обязаны выплачивать в течении 80 месяцев, а не 40, как ранее.
Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь
", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных.