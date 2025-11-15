Рейтинг@Mail.ru
"Стыдятся признать". На Западе рассказали о бизнесе на умерших на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
20:09 15.11.2025
"Стыдятся признать". На Западе рассказали о бизнесе на умерших на Украине
"Стыдятся признать". На Западе рассказали о бизнесе на умерших на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
"Стыдятся признать". На Западе рассказали о бизнесе на умерших на Украине
На фоне конфликта на Украине расцвел теневой бизнес похоронных компаний, пишет французская Le Monde. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
украина
одесса
сша
виктор медведчук
вооруженные силы украины
оппозиционная платформа - за жизнь
украина
одесса
сша
в мире, украина, одесса, сша, виктор медведчук, вооруженные силы украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Одесса, США, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
"Стыдятся признать". На Западе рассказали о бизнесе на умерших на Украине

Monde: на Украине расцвел теневой рынок похоронных компаний

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГробы
Гробы - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Гробы. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На фоне конфликта на Украине расцвел теневой бизнес похоронных компаний, пишет французская Le Monde.
"Мы выслеживаем тела. Как звери в джунглях. Льву достается лучшая часть, гиенам приходится довольствоваться тем, что осталось", — заявил изданию сотрудник ритуальной фирмы из Одессы.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в ходе боев за Яблоково
13:01
По данным Le Monde, между фирмами существует жесткая конкуренция, которая доходит до конфликтов. Активисты отмечают усиление таких практик с началом СВО. Рынок оценивается более чем в два миллиарда гривен (почти 45 миллионов долларов) в год. Стоимость похорон выросла с 200 до 1000 долларов и выше. Информаторы получают откаты до 120 долларов за "передачу" данных. Базовый пакет для похорон военных за 15 тысяч гривен считается недостаточным, их семьи вынуждают выбирать частные ритуальные компании и переплачивать.
"Люди, пережившие травму, предпочитают избегать этой темы, а те, кого обманули, стыдятся в этом признаться. Война — идеальное время для процветания этой похоронной мафии", — считает заместитель директора государственного похоронного бюро "Спецкомбинат" Александр Скорик.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
12:12
Ранее РИА Новости подсчитало, что Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если власти признают число потерь ВСУ в 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, обнародованных после взлома хакерами базы данных украинского Генштаба.
Порядок выплаты компенсации за гибель украинских военных изменили с 1 сентября — денежную помощь родственникам погибшего обязаны выплачивать в течении 80 месяцев, а не 40, как ранее.
Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявлял, что бюджете Украины нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших украинских военных.
Танк-72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
ВСУ за сутки потеряли до 270 боевиков на Красноармейском направлении
12:08
 
В миреУкраинаОдессаСШАВиктор МедведчукВооруженные силы УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Заголовок открываемого материала