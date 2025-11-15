Рейтинг@Mail.ru
На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 15.11.2025 (обновлено: 17:54 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055197373.html
На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией
На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией - РИА Новости, 15.11.2025
На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией
Киевский режим устраивает имитацию борьбы с коррупцией, назначая аудит в госкомпаниях после громкого скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T17:46:00+03:00
2025-11-15T17:54:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий разумков
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055183501.html
https://ria.ru/20251111/mindich-2054095685.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий разумков, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией

Разумков: нужна реальная ответственность и должно прийти новое правительство

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Киевский режим устраивает имитацию борьбы с коррупцией, назначая аудит в госкомпаниях после громкого скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
Зеленский накануне сообщил, что провел совещание с премьером Юлией Свириденко и поручил ей отчитываться перед западными партнерами об аудите в государственных компаниях, инициированном на фоне крупного коррупционного скандала в энергосфере.
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15:42
Разумков отметил, что сейчас Киев реагирует не на саму проблему, а лишь на скандал.
"Сегодня нужна не имитация контроля, а реальная ответственность. И для этого должно прийти новое правительство", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Соратник Зеленского Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
11 ноября, 09:25
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДмитрий РазумковГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала