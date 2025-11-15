На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Киевский режим устраивает имитацию борьбы с коррупцией, назначая аудит в госкомпаниях после громкого скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

Зеленский накануне сообщил, что провел совещание с премьером Юлией Свириденко и поручил ей отчитываться перед западными партнерами об аудите в государственных компаниях, инициированном на фоне крупного коррупционного скандала в энергосфере.

Разумков отметил, что сейчас Киев реагирует не на саму проблему, а лишь на скандал.

"Сегодня нужна не имитация контроля, а реальная ответственность. И для этого должно прийти новое правительство", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.