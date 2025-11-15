https://ria.ru/20251115/ukraina-2055197373.html
На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией
На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией - РИА Новости, 15.11.2025
На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией
Киевский режим устраивает имитацию борьбы с коррупцией, назначая аудит в госкомпаниях после громкого скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T17:46:00+03:00
2025-11-15T17:46:00+03:00
2025-11-15T17:54:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий разумков
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055183501.html
https://ria.ru/20251111/mindich-2054095685.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий разумков, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
На Украине Зеленского обвинили в имитации борьбы с коррупцией
Разумков: нужна реальная ответственность и должно прийти новое правительство
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Киевский режим устраивает имитацию борьбы с коррупцией, назначая аудит в госкомпаниях после громкого скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
Зеленский накануне сообщил, что провел совещание с премьером Юлией Свириденко и поручил ей отчитываться перед западными партнерами об аудите в государственных компаниях, инициированном на фоне крупного коррупционного скандала в энергосфере.
Разумков
отметил, что сейчас Киев
реагирует не на саму проблему, а лишь на скандал.
"Сегодня нужна не имитация контроля, а реальная ответственность. И для этого должно прийти новое правительство", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину
.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук
с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.