В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В центре Киева прошел митинг против Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале

"Сегодня на Майдане в Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского. Собралось около 100 человек", — говорится в публикации.

НАБУ Руслана Магомедрасулова, арестованного Службой безопасности Участники держали плакаты с надписями "Зеленский — преступник", "Нет коррупции", а также в поддержку детективаРуслана Магомедрасулова, арестованного Службой безопасности Украины

Украинская активистка Мария Барабаш организовала митинг после крупного коррупционного скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Она собирается выходить на площадь каждую субботу, требуя освобождения Магомедрасулова и экстрадиции на Украину Миндича, а также отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака , которого называет лидером коррупционных схем.

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.