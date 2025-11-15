Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
15:42 15.11.2025 (обновлено: 21:04 15.11.2025)
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции - РИА Новости, 15.11.2025
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции
В центре Киева прошел митинг против Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2025
украина
киев
На митинге в Киеве протестующий потребовал объявить Зеленскому импичмент
На митинге в Киеве один из протестующих потребовал объявить Зеленскому "народный импичмент" и передать власть временному правительству. Мужчина заявил, что не доверяет Зеленскому и считает его уход с поста вопросом времени. По его словам, глава государства «должен был уйти, как только у него появился свой Свинарчук". "Когда у него появится свой Свинарчук, я уйду — говорил Зеленский. Вот у него появился свой Свинарчук. Я ему не доверяю. Я не хочу, чтобы он представлял государство", — сказал протестующий. Он также предложил запустить механизм "народного импичмента" и призвал к созданию временного переходного правительства с последующей подготовкой к выборам. По его мнению, Верховная Рада «дискредитировала себя» и не может выполнять роль арбитра. "Если Рада не может, нужно делать это напрямую - через общественный импичмент", - заявил он.
в мире, украина, киев, владимир зеленский, герман галущенко, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, коррупция, светлана гринчук, энергетика
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Коррупция, Светлана Гринчук, Энергетика
В Киеве прошел митинг против Зеленского и коррупции

В Киеве около ста человек собрались на митинг против Зеленского и коррупции

© Политика СтраныМитинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Политика Страны
Митинг против Владимира Зеленского и коррупции на Украине в центре Киева
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В центре Киева прошел митинг против Владимира Зеленского из-за коррупционного скандала, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Сегодня на Майдане в Киеве прошел митинг против коррупции и Зеленского. Собралось около 100 человек", — говорится в публикации.
Участники держали плакаты с надписями "Зеленский — преступник", "Нет коррупции", а также в поддержку детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, арестованного Службой безопасности Украины.
Украинская активистка Мария Барабаш организовала митинг после крупного коррупционного скандала в энергосфере, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Она собирается выходить на площадь каждую субботу, требуя освобождения Магомедрасулова и экстрадиции на Украину Миндича, а также отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которого называет лидером коррупционных схем.

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
15:41
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Был наш бастион, а будет путинский трамплин: Европа все поняла про Украину
08:00
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Научит Макрона". Визит Зеленского в Париж озадачил французов
Вчера, 23:06
 
