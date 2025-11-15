https://ria.ru/20251115/ukraina-2055181137.html
"Страна падет". СМИ сообщили о грядущей катастрофе на Украине
Без новой финансовой поддержки от Европейского союза на Украине в январе наступит финансовый кризис, пишет Handelsblatt. РИА Новости, 15.11.2025
"Страна падет". СМИ сообщили о грядущей катастрофе на Украине
Handelsblatt: в январе на Украине начнется финансовая катастрофа