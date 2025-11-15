Рейтинг@Mail.ru
"Страна падет". СМИ сообщили о грядущей катастрофе на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 15.11.2025 (обновлено: 15:41 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055181137.html
"Страна падет". СМИ сообщили о грядущей катастрофе на Украине
"Страна падет". СМИ сообщили о грядущей катастрофе на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
"Страна падет". СМИ сообщили о грядущей катастрофе на Украине
Без новой финансовой поддержки от Европейского союза на Украине в январе наступит финансовый кризис, пишет Handelsblatt. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T15:28:00+03:00
2025-11-15T15:41:00+03:00
в мире
украина
россия
бельгия
euroclear
еврокомиссия
санкции в отношении россии
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055166095.html
https://ria.ru/20251115/kallas-2055151890.html
украина
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, бельгия, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Бельгия, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Евросоюз
"Страна падет". СМИ сообщили о грядущей катастрофе на Украине

Handelsblatt: в январе на Украине начнется финансовая катастрофа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Без новой финансовой поддержки от Европейского союза на Украине в январе наступит финансовый кризис, пишет Handelsblatt.
«

"Если мы не сможем быстро решить вопрос с финансированием, Украина падет", — приводят в публикации слова одного из представителей Еврокомиссии.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В США сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
13:42
В материале указали, что Евросоюз уже выплатил обещанную помощь, а новые суммы еще не объявлены.
В понедельник представитель ЕК Баляш Уйвари сообщал, что предложение по финансированию Украины в 2026-2027 годах еще не готово, работа продолжается, приоритетом является использование активов России.
В ноябре агентство Belga передавало, что Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских суверенных активов на финансирование Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Говорит самую мерзость". Заявление Каллас о России поразило журналиста
11:44
 
В миреУкраинаРоссияБельгияEuroclearЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала