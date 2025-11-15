Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Румынии высказалась об образовательной реформе на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/ukraina-2055145250.html
Глава МИД Румынии высказалась об образовательной реформе на Украине
Глава МИД Румынии высказалась об образовательной реформе на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Глава МИД Румынии высказалась об образовательной реформе на Украине
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что образовательная реформа на Украине не должна ущемлять права румын, нацменьшинство должно иметь возможность РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T10:45:00+03:00
2025-11-15T10:45:00+03:00
в мире
украина
румыния
черновицкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050730866.html
украина
румыния
черновицкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, черновицкая область
В мире, Украина, Румыния, Черновицкая область
Глава МИД Румынии высказалась об образовательной реформе на Украине

Цою: образовательная реформа на Украине не должна ущемлять права румын

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что образовательная реформа на Украине не должна ущемлять права румын, нацменьшинство должно иметь возможность и дальше учиться на родном языке.
Ранее румынский телеканал Digi24 сообщил, что власти Украины приняли решение о закрытии 16 лицеев с обучением на румынском языке в Черновицкой области к началу 2027 года. В МИД Румынии заявили, что это можно считать отходом от европейских ценностей и нарушением договоренностей, достигнутых на двустороннем уровне.
"Я подчеркнула особое внимание, которое Румыния уделяет реализации текущей образовательной реформы на Украине, и наше требование, чтобы она защищала потребности румыноязычной общины в доступе к образованию на родном языке. Я подчеркнула первостепенную важность учёта законных требований и ожиданий румыноязычного меньшинства в Украине. Реформа должна обеспечить адекватные возможности для получения образования на родном языке для лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству", - написала Цою в соцсети Х после телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
Глава МИД Румынии отметила, что признает важность образовательной реформы на Украине, однако она не должна игнорировать законные потребности румынского сообщества.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на принудительную ассимиляцию.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
МИД Румынии обвинил власти Украины в отходе от европейских ценностей
26 октября, 16:01
 
В миреУкраинаРумынияЧерновицкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала