Глава МИД Румынии высказалась об образовательной реформе на Украине

КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что образовательная реформа на Украине не должна ущемлять права румын, нацменьшинство должно иметь возможность и дальше учиться на родном языке.

"Я подчеркнула особое внимание, которое Румыния уделяет реализации текущей образовательной реформы на Украине, и наше требование, чтобы она защищала потребности румыноязычной общины в доступе к образованию на родном языке. Я подчеркнула первостепенную важность учёта законных требований и ожиданий румыноязычного меньшинства в Украине. Реформа должна обеспечить адекватные возможности для получения образования на родном языке для лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству", - написала Цою в соцсети Х после телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.