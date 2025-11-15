https://ria.ru/20251115/ukraina-2055145250.html
Глава МИД Румынии высказалась об образовательной реформе на Украине
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что образовательная реформа на Украине не должна ущемлять права румын, нацменьшинство должно иметь возможность и дальше учиться на родном языке.
Ранее румынский телеканал Digi24 сообщил, что власти Украины
приняли решение о закрытии 16 лицеев с обучением на румынском языке в Черновицкой области
к началу 2027 года. В МИД Румынии
заявили, что это можно считать отходом от европейских ценностей и нарушением договоренностей, достигнутых на двустороннем уровне.
"Я подчеркнула особое внимание, которое Румыния уделяет реализации текущей образовательной реформы на Украине, и наше требование, чтобы она защищала потребности румыноязычной общины в доступе к образованию на родном языке. Я подчеркнула первостепенную важность учёта законных требований и ожиданий румыноязычного меньшинства в Украине. Реформа должна обеспечить адекватные возможности для получения образования на родном языке для лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству", - написала Цою в соцсети Х после телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
Глава МИД Румынии отметила, что признает важность образовательной реформы на Украине, однако она не должна игнорировать законные потребности румынского сообщества.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на принудительную ассимиляцию.