Воевать на Украине скоро будет некому, заявил Роджер Уотерс - РИА Новости, 15.11.2025
07:03 15.11.2025
Воевать на Украине скоро будет некому, заявил Роджер Уотерс
2025
в мире, украина, россия, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, pink floyd, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Pink Floyd, Верховная Рада Украины
Воевать на Украине скоро будет некому, заявил Роджер Уотерс

Роджер Уотерс: воевать на Украине скоро будет некому

Роджер Уотерс. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Воевать на Украине скоро будет некому, солдат не останется, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России. И скоро их совсем не останется. Они исчезнут", - сказал он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Роджер Уотерс назвал нацистским правительство Украины
В миреУкраинаРоссияДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныPink FloydВерховная Рада Украины
 
 
