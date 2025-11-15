Рейтинг@Mail.ru
Роджер Уотерс назвал нацистским правительство Украины - РИА Новости, 15.11.2025
04:02 15.11.2025 (обновлено: 04:06 15.11.2025)
Роджер Уотерс назвал нацистским правительство Украины
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости назвал киевский режим нацистским и заявил, что никакой демократии на Украине давно нет.
в мире
украина
россия
pink floyd
верховная рада украины
еврокомиссия
украина
россия
в мире, украина, россия, pink floyd, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Pink Floyd, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
© AP Photo / Charles SykesРоджер Уотерс
© AP Photo / Charles Sykes
Роджер Уотерс. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью РИА Новости назвал киевский режим нацистским и заявил, что никакой демократии на Украине давно нет.
"Нельзя запрещать русский язык. Вы не можете заниматься всем этим нацистским дерьмом со Степаном Бандерой и при этом называть себя демократией", - сказал он.
Уотерс подчеркнул, что на Украине "уже разрушили демократию, совершив незаконный государственный переворот".
"И вы избавляетесь от (экс-президента Украины Виктора - ред.) Януковича и устанавливаете правительство, которое вам больше нравится и которое является нацистским правительством. Что ж, у этого есть и обратная сторона, которая заключается в том, что вы полностью разделяете страну, и она уже ни в коей мере не демократическая. И с этим они живут сейчас", - заявил он.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
В миреУкраинаРоссияPink FloydВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
