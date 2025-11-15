Роджер Уотерс назвал нацистским правительство Украины

"Нельзя запрещать русский язык. Вы не можете заниматься всем этим нацистским дерьмом со Степаном Бандерой и при этом называть себя демократией", - сказал он.

"И вы избавляетесь от (экс-президента Украины Виктора - ред.) Януковича и устанавливаете правительство, которое вам больше нравится и которое является нацистским правительством. Что ж, у этого есть и обратная сторона, которая заключается в том, что вы полностью разделяете страну, и она уже ни в коей мере не демократическая. И с этим они живут сейчас", - заявил он.