Соратник Трампа сделал резкое заявление после ЧП на Украине

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Запад проиграл в войне на Украине, об этом в соцсети Х заявил бывший советник Дональда Трампа генерал армии США в отставке Майк Флинн.
"Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена", — написал он, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о коррупционном скандале на Украине.
По словам эксперта, Соединенные Штаты должны немедленно прекратить свое участие в украинском конфликте.
"Это катастрофа", — резюмировал Флинн.
Ранее Орбан написал, что на Украине была выявлена мафиозная сеть со связями с Владимиром Зеленским. Он обвинил Евросоюз в том, что он хочет направить средства европейских налогоплательщиков в хаос на Украине, и обещал не посылать венгерские деньги Украине. После этого скандала, добавил он, Будапешт не поддастся на шантаж главы киевского режима.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.