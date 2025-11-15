Рейтинг@Mail.ru
Соратник Трампа сделал резкое заявление после ЧП на Украине
02:59 15.11.2025 (обновлено: 10:28 15.11.2025)
Соратник Трампа сделал резкое заявление после ЧП на Украине
Запад проиграл в войне на Украине, об этом в соцсети Х заявил бывший советник Дональда Трампа генерал армии США в отставке Майк Флинн.
Соратник Трампа сделал резкое заявление после ЧП на Украине

Американский генерал Флинн заявил, что конфликт на Украине проигран

© Getty Images / Dustin FranzМайкл Флинн
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Getty Images / Dustin Franz
Майкл Флинн
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Запад проиграл в войне на Украине, об этом в соцсети Х заявил бывший советник Дональда Трампа генерал армии США в отставке Майк Флинн.
"Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена", — написал он, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о коррупционном скандале на Украине.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Смертельный приговор": по фон дер Ляйен нанесли серьезный удар
02:20
По словам эксперта, Соединенные Штаты должны немедленно прекратить свое участие в украинском конфликте.
"Это катастрофа", — резюмировал Флинн.
Ранее Орбан написал, что на Украине была выявлена мафиозная сеть со связями с Владимиром Зеленским. Он обвинил Евросоюз в том, что он хочет направить средства европейских налогоплательщиков в хаос на Украине, и обещал не посылать венгерские деньги Украине. После этого скандала, добавил он, Будапешт не поддастся на шантаж главы киевского режима.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Действительно фатально": СМИ забили тревогу из-за новой выходки Зеленского
01:05
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В США сделали жесткое заявление о Зеленском из-за скандала на Украине
00:00
 
