https://ria.ru/20251115/ukraina-2055103282.html
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили об угрозе для Зеленского
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили об угрозе для Зеленского - РИА Новости, 15.11.2025
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили об угрозе для Зеленского
Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал, к примеру, в оборонном секторе, пишет немецкая газета... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T00:57:00+03:00
2025-11-15T00:57:00+03:00
2025-11-15T00:57:00+03:00
в мире
украина
германия
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_645f48fab475097aac791d63054d32ea.jpg
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055052123.html
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2055083160.html
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2055061942.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_965edc9db36155771ccebf2ed3781f43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, владимир зеленский, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили об угрозе для Зеленского
BZ: Зеленский может уйти в отставку в случае еще одного скандала
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал, к примеру, в оборонном секторе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung
.
"Он (Зеленский
. — Прим. Ред.) уйдет в отставку, если в его окружении появится еще один "Свинарчук" — человек, который при (Экс-президенте Украины
Петре. — Прим. Ред.) Порошенко* отвечал за коррупцию в оборонном секторе", — говорится в материале.
Как отмечает издание, Зеленский пришел к власти на обещаниях в искоренении коррупции, но не только потерпел неудачу, но и позволил сформироваться системе кумовства, угрожающей национальной безопасности Украины.
"Он <…> позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности", — отмечается в материале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук
с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен Росфинмониторингом
в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму