"Уйдет в отставку": в Германии сообщили об угрозе для Зеленского

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал, к примеру, в оборонном секторе, пишет немецкая газета Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал, к примеру, в оборонном секторе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung

"Он ( Зеленский . — Прим. Ред.) уйдет в отставку, если в его окружении появится еще один "Свинарчук" — человек, который при (Экс-президенте Украины Петре. — Прим. Ред.) Порошенко* отвечал за коррупцию в оборонном секторе", — говорится в материале.

Как отмечает издание, Зеленский пришел к власти на обещаниях в искоренении коррупции, но не только потерпел неудачу, но и позволил сформироваться системе кумовства, угрожающей национальной безопасности Украины.

"Он <…> позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности", — отмечается в материале.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.