08:00 15.11.2025 (обновлено: 08:05 15.11.2025)
Был наш бастион, а будет путинский трамплин: Европа все поняла про Украину
2025
Петр Акопов
Петр Акопов
украина, евросоюз, европа, россия, аналитика
Украина, Евросоюз, Европа, Россия, Аналитика

Был наш бастион, а будет путинский трамплин: Европа все поняла про Украину

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Петр Акопов
Петр Акопов
Почему Европа должна победить Россию на Украине? Потому что Украина — это Европа. И если позволить русским установить контроль над Незалежной, то потом они непременно нападут на Европу. Эту формулу все годы конфликта на Украине пытались сделать аксиомой для европейцев — с переменным успехом. Разворачивающийся сейчас скандал с коррупцией киевского руководства заставляет многих европейцев задаваться вопросом: а зачем нам вообще принимать Украину в свои ряды после того, как вытащим ее из лап русского медведя? Нам в ЕС своих проблем мало?
В сочетании с финансовым вопросом (где брать деньги на дальнейшую поддержку Украины, если конфискация российских активов слишком опасна для репутации ЕС в мире) это сомнение создает совершенно неподходящую для продолжения битвы за Украину атмосферу. Как изменить ее — причем срочно? Нужно вывести страх перед русской угрозой на новый уровень, то есть отключить у европейцев остатки критического мышления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Страна вымученных уроков. Как Москва обидела Киев
Вчера, 08:00
Сделать это, конечно, непросто: Европа так долго пугала своих граждан угрозой нападения России после падения Украины, что все уже привыкли и не реагируют. Нужны новые аргументы — и именно этим сейчас начала заниматься европейская пресса. Очень характерны только что появившиеся статьи в Le Mond и The Economist — хотя формально они посвящены разным темам. Первая о том, что "Европа не готова к войне с Россией", а вторая убеждает в том, что, наоборот, "У Путина нет плана победы на Украине". Но самое важное в них другое — это аргументы в пользу поддержки Украины.
И в Le Mond, и в The Economist утверждается как непреложная истина: Россия готовит войну с Европой, а Украина лишь первый шаг на пути к этому. То есть теперь уже не гипотетическая вероятность нападения России на Европу после поражения Украины (в чем раньше убеждали европейцев), а завоевание русскими Украины как первый этап вторжения в Европу. И Украину нельзя отдавать именно поэтому — не из-за ее "европейского выбора", а потому, что она станет плацдармом для атаки. Сильви Кауфманн в Le Mond сформулировала это максимально доходчиво: "Конфликт перемещается в Европу. <...> Украина была нашим бастионом, а теперь она становится для российского лидера трамплином. <...> Россия, стремящаяся к расширению конфликта до европейского, а не просто локального масштаба".
То, что Украина является ключом к европейской безопасности, не подлежит сомнению, утверждает в The Economist Эдвард Карр — и не будем спрашивать, почему же столетиями все было ровно наоборот: Украина, как западная часть России, была ключом именно к нашей безопасности, который пытались заполучить европейские соседи. Лучше посмотрим, к чему подводит тезис Карра: "Если Киев падет, Путин получит контроль над крупнейшей армией Европы и мощной военной промышленностью".
Ну конечно, а Европа потеряет свою крупнейшую армию и ВПК, ведь Украина — это же Европа, и Путин нанесет непоправимый ущерб европейской безопасности. Но и на этом он не остановится, ведь Украина — это еще и трамплин, с которого русские орды хлынут на Запад, разрушая цветущий "европейский сад", устремляясь к Варшаве и Берлину, Бухаресту и Вене. Такая картинка должна возникнуть в голове у среднего европейца — ведь угроза всегда приходит с востока!
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок
Вчера, 08:00
Или еще хуже: если понимать слова о контроле Путина над крупнейшей армией буквально, то получится, что русская армия соединится с побежденной украинской и вместе они ринутся на Запад. От такой перспективы европейцам должно стать совсем дурно — и они согласятся отдать все для победы над Россией на Украине. Кто их там разберет, этих русских — сейчас они воюют между собой на территории Украины, а потом обратят свои взоры на соседей, которые стравливали и ссорили их.
Действительно, страшная перспектива для Европы — и что с того, что абсолютно выдуманная? Внутренний конфликт, причиной которого стал распад СССР, и попытка Запада забрать себе Украину — вот что такое нынешняя украинская трагедия. Представлять ее как первый этап агрессии России против Европы можно только при условии полной подмены понятий — и любой честный и умный европеец не может этого не понимать. Конечно, "русская угроза" не раз использовалась европейцами для оправдания агрессии против нас, поэтому части европейских элит кажется, что этот прием сработает и на сей раз. Для оправдания попытки Европы не просто использовать в своих интересах внутренние проблемы большой исторической России, но и установить свой контроль над западной частью Русского мира.
И хотя мы хорошо помним историю наших отношений с Европой (каждый раз, когда европейцы решали отодвинуть границу с Русским миром на восток, это заканчивалось походом русских на запад), в этот раз нам не придется идти до Берлина и Парижа. Чтобы нанести Европе стратегическое поражение, хватит усилий самих атлантистов: чем выше будут их ставки на победу над Россией, тем сильнее будет падение после потери Украины. Не с "путинского трамплина", а с позиций собственного превосходства и уверенности в праве забирать чужое.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Почему Британия стала главным врагом России на Украине
13 ноября, 08:00
 
Украина Евросоюз Европа Россия Аналитика
 
 
