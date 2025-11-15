Рейтинг@Mail.ru
Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на рекордную сумму - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/udobreniya-2055120850.html
Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на рекордную сумму
Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на рекордную сумму - РИА Новости, 15.11.2025
Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на рекордную сумму
Россия в январе-сентябре поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро, что стало максимальным значением за три квартала с 2022 года, подсчитало РИА Новости,... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:05:00+03:00
2025-11-15T06:05:00+03:00
экономика
россия
польша
германия
евросоюз
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_70084fb26715b7a46d13e7621a2c7940.jpg
https://ria.ru/20251113/rossija-2054818034.html
https://ria.ru/20251104/es--2052724898.html
россия
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b06d0b0c0eac46e5b53c0609d3af2dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, польша, германия, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Польша, Германия, Евросоюз, Евростат
Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на рекордную сумму

Россия за девять месяцев поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия в январе-сентябре поставила ЕС удобрений на 1,346 миллиарда евро, что стало максимальным значением за три квартала с 2022 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата.
Экспорт в отчетном периоде второй год подряд показывает положительную динамику, по сравнению с прошлым годом отгрузки увеличились еще на 5%.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Пять стран ЕС купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро за месяц
13 ноября, 17:09
Крупнейшим покупателем российских удобрений по итогам девяти месяцев текущего года с большим отрывом стала Польша, потребившая 37% всего европейского импорта. На втором месте оказалась Германия с долей в 10%, а на третьем - Румыния (9%). В первую пятерку также вошли Испания (7%) и Франция (6%).
Польша была первой и по итогам трех кварталов прошлого года, в прошлом году на страну приходилась четверть российских поставок в ЕС.
Германия была также второй (11%) и эту строчку эту она делила с Францией, у которой был такой же объем. Третью позицию с долей в 8% занимали сразу несколько стран: Италия, Румыния, Бельгия и Испания. А замыкали пятерку Словения (7%) и Нидерланды (5%).
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ЕС почти в 30 раз нарастил импорт зеркал из России
4 ноября, 08:37
 
ЭкономикаРоссияПольшаГерманияЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала