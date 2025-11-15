Рейтинг@Mail.ru
В Тринидаде и Тобаго заявили о проведении военных учений с США
01:17 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/ucheniya-2055104928.html
В Тринидаде и Тобаго заявили о проведении военных учений с США
в мире
тринидад
тобаго
сша
дельси родригес
дональд трамп
николас мадуро
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052265301_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c8d2f2de41a60959ed1f3e770245913e.jpg
https://ria.ru/20251114/ssha-2054882594.html
https://ria.ru/20251031/trinidad-2052217822.html
тринидад
тобаго
сша
В Тринидаде и Тобаго заявили о проведении военных учений с США

Власти Тринидада и Тобаго заявили о проведении совместных военных учений с США

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Государство Тринидад и Тобаго проведет новый раунд военных учений с США, посвященный борьбе с наркоторговлей и миграцией вооруженных опасных банд, заявляет министерство иностранных дел государства.
"Учения сил обороны Тринидада и Тобаго и 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США пройдут с 16 по 21 ноября 2025 года", - написало министерство иностранных дел в соцсети Х.
В своем заявлении министерство подчеркивает, что в учениях будет также использоваться вертолеты экспедиционного отряда корпуса морской пехоты США (MEU).
Ранее генеральный прокурор островного государства в Карибском море Джон Джереми заявил британской газете Financial Times, что вооруженные силы США нарастят интенсивность учений в Тринидаде и Тобаго, расположенных вблизи побережья Венесуэлы. По словам генпрокурора, 22-й экспедиционный отряд морской пехоты США (MEU) нарастит интенсивность учений "в ближайшие дни".
Государство Тринидад и Тобаго расположено на архипелаге, западная оконечность которого находится примерно в десяти километрах от Венесуэлы.
Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала враждебной провокацией и серьезной угрозой миру в Карибском бассейне военные учения, организованные правительством Тринидада и Тобаго с 26 по 30 октября.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
