Еще двоих туристов госпитализировали из отеля в Стамбуле
14:23 15.11.2025 (обновлено: 18:13 15.11.2025)
Еще двоих туристов госпитализировали из отеля в Стамбуле
в мире, стамбул, германия, генеральная прокуратура рф
В мире, Стамбул, Германия, Генеральная прокуратура РФ
© Getty Images / Anadolu/Mehmet FutsiСотрудник скорой помощи в Турции
Сотрудник скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Mehmet Futsi
Сотрудник скорой помощи в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Еще двое туристов госпитализированы в субботу из отеля в центре Стамбула, где проживала семья туристов из ФРГ, трое членов которой скончались предположительно от пищевого отравления, сообщил телеканал TRT Haber.
Директор Департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер ранее сообщил, что мать и двое детей из семьи Бёджек в возрасте трех и шести лет, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование. Глава семейства остается в отделении интенсивной терапии, его состояние критическое. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено. Генпрокуратура Стамбула ранее не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительная смерть", начато расследование на предмет возможного убийства или суицида. Вскрытие не выявило серьезных патологий.
"Еще двое туристов-постояльцев того же отеля госпитализированы с жалобами на рвоту", - говорится в сообщении телеканала.
По данным газеты Milliyet, госпитализированные в субботу - туристы из Италии и Марокко, на данный момент угроза их жизни отсутствует. При этом отмечается, что проживавшие с ними друзья не обращались ко врачам, хотя ели ту же еду.
По данным СМИ, на данный момент в рамках расследования гибели троих человек задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве продавцы мидий и рахат-лукума, владелец ресторана и еще один человек, допрошены в том числе сотрудники отеля и повара.
СМИ отмечают, что семья Бёджек прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки, а жизнь 36-летнего отца остается под угрозой.
