Еще двоих туристов госпитализировали из отеля в Стамбуле
Еще двое туристов госпитализированы в субботу из отеля в центре Стамбула, где проживала семья туристов из ФРГ, трое членов которой скончались предположительно... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T14:23:00+03:00
2025-11-15T14:23:00+03:00
2025-11-15T18:13:00+03:00
в мире
стамбул
германия
генеральная прокуратура рф
стамбул
германия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043701830_0:0:2376:1782_1920x0_80_0_0_6cee791571c99495136fa24b14a0f8a1.jpg
В мире, Стамбул, Германия, Генеральная прокуратура РФ
СТАМБУЛ, 15 ноя - РИА Новости
. Еще двое туристов госпитализированы в субботу из отеля в центре Стамбула, где проживала семья туристов из ФРГ, трое членов которой скончались предположительно от пищевого отравления, сообщил телеканал TRT Haber
.
Директор Департамента здравоохранения провинции Стамбул
Абдуллах Гюнер ранее сообщил, что мать и двое детей из семьи Бёджек в возрасте трех и шести лет, прибывшие из ФРГ
на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование. Глава семейства остается в отделении интенсивной терапии, его состояние критическое. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено. Генпрокуратура
Стамбула ранее не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительная смерть", начато расследование на предмет возможного убийства или суицида. Вскрытие не выявило серьезных патологий.
"Еще двое туристов-постояльцев того же отеля госпитализированы с жалобами на рвоту", - говорится в сообщении телеканала.
По данным газеты Milliyet, госпитализированные в субботу - туристы из Италии
и Марокко
, на данный момент угроза их жизни отсутствует. При этом отмечается, что проживавшие с ними друзья не обращались ко врачам, хотя ели ту же еду.
По данным СМИ, на данный момент в рамках расследования гибели троих человек задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве продавцы мидий и рахат-лукума, владелец ресторана и еще один человек, допрошены в том числе сотрудники отеля и повара.
СМИ отмечают, что семья Бёджек прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки, а жизнь 36-летнего отца остается под угрозой.