https://ria.ru/20251115/tramp-2055212448.html
Трамп не сможет закончить войну на Украине, заявил Медведчук
Трамп не сможет закончить войну на Украине, заявил Медведчук - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп не сможет закончить войну на Украине, заявил Медведчук
Президент США Дональд Трамп не сможет закончить войну на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь",... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T20:05:00+03:00
2025-11-15T20:05:00+03:00
2025-11-15T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_6f1cc6dbe115d80ec752ed830724ced5.jpg
https://ria.ru/20251115/sovetnik-2055129898.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_cc572ba79010f7e3235c57b85e392f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Трамп не сможет закончить войну на Украине, заявил Медведчук
Медведчук: Трамп не сможет закончить войну на Украине