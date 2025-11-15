Рейтинг@Mail.ru
Трамп не сможет закончить войну на Украине, заявил Медведчук - РИА Новости, 15.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 15.11.2025
Трамп не сможет закончить войну на Украине, заявил Медведчук
Виктор Медведчу
Виктор Медведчу - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчу. Архивное фото
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет закончить войну на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Трампу надо побыстрее закончить войну. Сможет он это сделать или нет, я не знаю. Я уверен, что нет. Потому что есть еще российская сторона, которая может воспринимать, а может не воспринимать… Потому что, если не учитывать первопричины начала СВО и всего остального, то тогда это не окончание войны", - сказал РИА Новости Медведчук.
Он отметил, что перемирие или прекращение огня - это все ситуативные разрешения конфликта.
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Война на Украине проиграна, заявил экс-советник Трампа
Специальная военная операция на Украине
 
 
