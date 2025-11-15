Трамп не сможет закончить войну на Украине, заявил Медведчук

СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет закончить войну на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.