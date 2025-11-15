Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил свою бывшую сторонницу в предательстве партии - РИА Новости, 15.11.2025
17:16 15.11.2025
Трамп обвинил свою бывшую сторонницу в предательстве партии
Трамп обвинил свою бывшую сторонницу в предательстве партии - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп обвинил свою бывшую сторонницу в предательстве партии
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшая сторонница конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предала Республиканскую партию, поскольку её взгляды стали... РИА Новости, 15.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Трамп обвинил свою бывшую сторонницу в предательстве партии

Трамп заявил, что его экс-сторонница Тейлор Грин предала Республиканскую партию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМарджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшая сторонница конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предала Республиканскую партию, поскольку её взгляды стали левыми.
"(Грин - ред.) предала всю Республиканскую партию, сдвинувшись (политически - ред.) влево... Просто очередной фальшивый политик", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп отрёкся от своей бывшей сторонницы Грин, заявив, что не поддержит её на выборах, и назвал ее "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама республиканская конгрессвумен эти планы отрицает.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп отрекся от своей бывшей сторонницы Тейлор Грин
В миреСШАДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
