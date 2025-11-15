Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев сравнил суммы в иске Трампа к Би-би-си с ее годовым бюджетом - РИА Новости, 15.11.2025
14:14 15.11.2025
Дмитриев сравнил суммы в иске Трампа к Би-би-си с ее годовым бюджетом
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил суммы в иске... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
сша
россия
великобритания
дональд трамп
кирилл дмитриев
би-би-си
российский фонд прямых инвестиций
сша
россия
великобритания
в мире, сша, россия, великобритания, дональд трамп, кирилл дмитриев, би-би-си, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Великобритания, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Би-би-си, Российский фонд прямых инвестиций
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил суммы в иске президента США Дональда Трампа к британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си с её годовым бюджетом.
Ранее Трамп объявил, что сумма его судебного иска к британской Би-би-си составит от одного до пяти миллиардов долларов за подмену слов американского лидера.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп назвал финансирование Би-би-си проблемой налогоплательщиков Британии
04:39
«

"Запрашиваемая от Би-би-си выплата в размере пяти миллиардов долларов эквивалентна обязательной годовой абонентской плате за телевещание Би-би-си, выплачиваемой домохозяйствами Великобритании (3,7 миллиарда фунтов стерлингов в прошлом году), и немного меньше годового бюджета Би-би-си", - написал Дмитриев в соцсети Х.

Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп объяснил, почему считает себя обязанным подать в суд на Би-би-си
04:30
 
В миреСШАРоссияВеликобританияДональд ТрампКирилл ДмитриевБи-би-сиРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
