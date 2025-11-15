Дмитриев сравнил суммы в иске Трампа к Би-би-си с ее годовым бюджетом

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил суммы в иске президента США Дональда Трампа к британской вещательной телерадиокорпорации Би-би-си с её годовым бюджетом.

"Запрашиваемая от Би-би-си выплата в размере пяти миллиардов долларов эквивалентна обязательной годовой абонентской плате за телевещание Би-би-си, выплачиваемой домохозяйствами Великобритании (3,7 миллиарда фунтов стерлингов в прошлом году), и немного меньше годового бюджета Би-би-си", - написал Дмитриев в соцсети Х .

В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.