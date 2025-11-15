https://ria.ru/20251115/tramp-2055163866.html
Трамп похвалил журналистку за необычный вопрос о президентстве
2025-11-15T13:10:00+03:00
2025-11-15T13:10:00+03:00
2025-11-15T13:10:00+03:00
сша
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе интервью британскому порталу GB News похвалил журналистку Бев Тернер за то, что она задала ему вопрос о том, похоже ли выполнение обязанностей президента с обязанностями отца, который он ранее никогда не слышал.
Во время интервью с президентом США
Тернер похвалила его родительские навыки и спросила, похоже ли быть президентом на то, чтобы быть отцом.
"Никогда не думал об этом. Не могу поверить, что мне задают вопрос, о котором я никогда не думал и который мне раньше не задавали", - сказал Трамп
, добавив, что любит США и свой народ.
GB News, отдельно публикуя этот отрывок на своем сайте, комментирует его следующим образом: "Трамп осыпает похвалами Бев Тернер".
В то же время Трамп не дал прямой ответ на вопрос, заявив, что видел множество прекрасных детей прекрасных родителей, которые со временем становились на плохой путь, и рассказал, что в воспитании своих детей всегда предостерегает их от наркотиков, алкоголя и сигарет.