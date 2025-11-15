Трамп похвалил журналистку за необычный вопрос о президентстве

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе интервью британскому порталу GB News похвалил журналистку Бев Тернер за то, что она задала ему вопрос о том, похоже ли выполнение обязанностей президента с обязанностями отца, который он ранее никогда не слышал.

В то же время Трамп не дал прямой ответ на вопрос, заявив, что видел множество прекрасных детей прекрасных родителей, которые со временем становились на плохой путь, и рассказал, что в воспитании своих детей всегда предостерегает их от наркотиков, алкоголя и сигарет.