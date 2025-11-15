Трамп заявил, что позвонит Стармеру из-за скандала с Би-би-си

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру на выходных на фоне скандала с британской вещательной телерадиокорпорацией Би-би-си.
Стармер ранее заявил, что Би-би-си должна привести себя в порядок после "допущенных ошибок".
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.