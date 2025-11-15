Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что позвонит Стармеру из-за скандала с Би-би-си - РИА Новости, 15.11.2025
05:18 15.11.2025
Трамп заявил, что позвонит Стармеру из-за скандала с Би-би-си
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру на выходных на фоне скандала с британской вещательной РИА Новости, 15.11.2025
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, би-би-си
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Би-би-си
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру на выходных на фоне скандала с британской вещательной телерадиокорпорацией Би-би-си.
"Я позвоню ему (Стармеру - ред.) в выходные... Ему очень стыдно из-за этого (скандала - ред.)", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, поднимал ли он тему Би-би-си в ходе контактов с британским премьером.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп объяснил, почему считает себя обязанным подать в суд на Би-би-си
04:30
Стармер ранее заявил, что Би-би-си должна привести себя в порядок после "допущенных ошибок".
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп объявил, что сумма его иска к Би-би-си составит до $5 миллиардов
03:18
 
