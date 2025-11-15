Трамп заявил, что не пил алкоголь, не курил и не принимал наркотики

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил, что никогда не пил алкоголь, не употребляет наркотики и не курит.

"Я всегда говорил детям - нет наркотикам, алкоголю, сигаретам. Если не начинаешь, то не будет этого долгого периода (зависимости - ред.). Еще больше с алкоголем и наркотиками", - сказал Трамп.