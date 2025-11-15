ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что завершил уже восемь войн и ему осталось добиться урегулирования на Украине.
Трамп заявил, что завершил восемь войн
Трамп заявил, что завершил восемь войн - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп заявил, что завершил восемь войн
Президент США Дональд Трамп заявил, что завершил уже восемь войн и ему осталось добиться урегулирования на Украине. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
украина
сша
россия
2025
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что завершил восемь войн
Трамп заявил, что завершил восемь войн и хочет добиться мира на Украине
Дональд Трамп. Архивное фото