Рейтинг@Mail.ru
США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса, заявил Трамп - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/tramp-2055118092.html
США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса, заявил Трамп
США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса, заявил Трамп - РИА Новости, 15.11.2025
США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты осуществляют давление для урегулирования конфликта вокруг Украины. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:55:00+03:00
2025-11-15T04:55:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251115/tramp-2055117810.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса, заявил Трамп

Трамп: США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты осуществляют давление для урегулирования конфликта вокруг Украины.
"Но я делал это восемь раз (урегулировал конфликты - ред.). Единственный, который я пока не урегулировал, - это Россия и Украина. Он никогда не должен был начинаться. Это кровавая бойня. Это ужасная кровавая бойня... Это (урегулирование - ред.) произойдет. Я надеюсь, что это произойдет скоро. Мы оказываем на них большое давление", - сказал он в интервью телеканалу GB News.
Он вновь повторил тезис о том, что Индия и другие страны якобы сокращают закупки нефти из РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп уверен, что конфликт на Украине не начался бы, будь он президентом
04:53
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала