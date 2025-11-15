https://ria.ru/20251115/tramp-2055118092.html
США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса, заявил Трамп
США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса, заявил Трамп - РИА Новости, 15.11.2025
США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты осуществляют давление для урегулирования конфликта вокруг Украины. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:55:00+03:00
2025-11-15T04:55:00+03:00
2025-11-15T04:55:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251115/tramp-2055117810.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса, заявил Трамп
Трамп: США осуществляют давление для разрешения украинского кризиса