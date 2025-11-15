Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассматривал отношения с Путиным как фактор урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 15.11.2025 (обновлено: 04:54 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/tramp-2055117684.html
Трамп рассматривал отношения с Путиным как фактор урегулирования на Украине
Трамп рассматривал отношения с Путиным как фактор урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп рассматривал отношения с Путиным как фактор урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал отношения с российским коллегой Владимиром Путиным как фактор в украинском урегулировании. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:50:00+03:00
2025-11-15T04:54:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035900063_531:754:2062:1615_1920x0_80_0_0_cf57ae491f65ce6f4540439a7b2082ce.jpg
https://ria.ru/20251113/diplomatiya-2054640404.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035900063_0:73:2560:1993_1920x0_80_0_0_2c15b19a2502189b7b3738a2082d164e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп рассматривал отношения с Путиным как фактор урегулирования на Украине

Трамп рассматривал отношения с Путиным как фактор украинского урегулирования

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал отношения с российским коллегой Владимиром Путиным как фактор в украинском урегулировании.
"Я думал, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал это (украинское урегулирование - ред.) будет легче", - сказал Трамп в интервью телеканалу GB News.
По его словам, украинский конфликт будет урегулирован скоро, как удалось разрешить другие восемь, содействие в прекращении которых себе в заслугу ставит Трамп.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Встреча Путина и Трампа должна принести конкретный результат, заявил Рубио
13 ноября, 02:53
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала