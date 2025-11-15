Трамп рассматривал отношения с Путиным как фактор урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал отношения с российским коллегой Владимиром Путиным как фактор в украинском урегулировании.

По его словам, украинский конфликт будет урегулирован скоро, как удалось разрешить другие восемь, содействие в прекращении которых себе в заслугу ставит Трамп.