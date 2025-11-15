https://ria.ru/20251115/tramp-2055117684.html
Трамп рассматривал отношения с Путиным как фактор урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал отношения с российским коллегой Владимиром Путиным как фактор в украинском урегулировании. РИА Новости, 15.11.2025
