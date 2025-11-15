Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал продолжение украинского конфликта раздражающим фактором - РИА Новости, 15.11.2025
04:47 15.11.2025
Трамп назвал продолжение украинского конфликта раздражающим фактором
Трамп назвал продолжение украинского конфликта раздражающим фактором
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта остается для него раздражающим фактором. РИА Новости, 15.11.2025
Трамп назвал продолжение украинского конфликта раздражающим фактором

Трамп: продолжение украинского конфликта остается раздражающим фактором

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта остается для него раздражающим фактором.
"Да, является", - заявил Трамп британскому телеканалу GB News, отвечая на вопрос о том, является ли конфликт на Украине для него раздражающим фактором.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта
