Рейтинг@Mail.ru
Трамп отрекся от своей бывшей сторонницы Тейлор Грин - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 15.11.2025 (обновлено: 06:04 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/tramp-2055117337.html
Трамп отрекся от своей бывшей сторонницы Тейлор Грин
Трамп отрекся от своей бывшей сторонницы Тейлор Грин - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп отрекся от своей бывшей сторонницы Тейлор Грин
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддержит свою бывшую сторонницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на выборах, и назвал ее "разглагольствующей... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:44:00+03:00
2025-11-15T06:04:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марджори тейлор грин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048953009_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e19cc3664baedd5bdad18384790cd680.jpg
https://ria.ru/20251115/tramp-2055115745.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048873399_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_76b7131f3a6502af5848273388dc40f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, США, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
Трамп отрекся от своей бывшей сторонницы Тейлор Грин

Трамп заявил, что не поддержит Тейлор Грин на выборах

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддержит свою бывшую сторонницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на выборах, и назвал ее "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
"Я отказываюсь от своей поддержки "конгрессвумен" Марджори Тейлор Грин из великого штата Джорджия", — написал американский лидер в соцсети TruthSocial.
Трамп также окрестил республиканку Тейлор Грин "разглагольствующей сумасшедшей".
Как рассказал Трамп, их конфликт начался после того, как он отправил конгрессвумен результаты опроса, согласно которым она смогла бы набрать только 12% голосов в случае участия в выборах сенатора от штата Джорджия или губернатора штата.
"У нее не было бы ни единого шанса (без моей поддержки, которую она бы и не получила!). Она многим говорила, что расстроена тем, что я больше не отвечаю на ее звонки", — написал Трамп.
Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама конгрессвумен эти планы отрицает.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп заявил о снижении преступности в Чикаго и Мемфисе
04:19
 
В миреСШАДональд ТрампМарджори Тейлор Грин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала