Трамп отрекся от своей бывшей сторонницы Тейлор Грин

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддержит свою бывшую сторонницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на выборах, и назвал ее "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.

"Я отказываюсь от своей поддержки "конгрессвумен" Марджори Тейлор Грин из великого штата Джорджия", — написал американский лидер в соцсети TruthSocial.

Трамп также окрестил республиканку Тейлор Грин "разглагольствующей сумасшедшей".

Как рассказал Трамп, их конфликт начался после того, как он отправил конгрессвумен результаты опроса, согласно которым она смогла бы набрать только 12% голосов в случае участия в выборах сенатора от штата Джорджия или губернатора штата.

"У нее не было бы ни единого шанса (без моей поддержки, которую она бы и не получила!). Она многим говорила, что расстроена тем, что я больше не отвечаю на ее звонки", — написал Трамп.