Трамп предложил британским властям привлечь военных к защите границы
Трамп предложил британским властям привлечь военных к защите границы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритания должна брать пример с Соединенных Штатов и привлечь своих военных к защите границы. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
сша
великобритания
дональд трамп
в мире, сша, великобритания, дональд трамп
