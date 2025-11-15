https://ria.ru/20251115/tramp-2055116975.html
Трамп назвал финансирование Би-би-си проблемой налогоплательщиков Британии
Трамп назвал финансирование Би-би-си проблемой налогоплательщиков Британии
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимость финансировать Би-би-си является серьезной проблемой для британских налогоплательщиков. РИА Новости, 15.11.2025
