Трамп объяснил, почему считает себя обязанным подать в суд на Би-би-си

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за вопиющее искажение его речи ради предотвращения подобных действий в будущем.
"Я думаю, что я обязан это сделать. Я не собираюсь ввязываться в судебные тяжбы, но считаю, что обязан это сделать. Это было так вопиюще. Если этого не делать, это не остановит подобное в отношении других", - сказал он в интервью телеканалу GB News.
Он также отметил, что хотел бы узнать, зачем Би-би-си так поступила.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.