Трамп раскритиковал Би-би-си за искажение его речи - РИА Новости, 15.11.2025
04:26 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/tramp-2055116294.html
Трамп раскритиковал Би-би-си за искажение его речи
Трамп раскритиковал Би-би-си за искажение его речи - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп раскритиковал Би-би-си за искажение его речи
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупым со стороны Би-би-си утверждать о ненамеренном искажении его выступления. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:26:00+03:00
2025-11-15T04:26:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
сша
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си
Трамп раскритиковал Би-би-си за искажение его речи

Трамп назвал глупыми заявления Би-би-си о ненамеренном искажении его речи

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупым со стороны Би-би-си утверждать о ненамеренном искажении его выступления.
"Они говорят, что это непреднамеренно? Ну, тогда они глупы, если так говорят", - сказал он в интервью телеканалу GB News.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп объявил, что сумма его иска к Би-би-си составит до $5 миллиардов
В миреСШАДональд ТрампБи-би-си
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
