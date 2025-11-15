Трамп раскритиковал Би-би-си за искажение его речи

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупым со стороны Би-би-си утверждать о ненамеренном искажении его выступления.
"Они говорят, что это непреднамеренно? Ну, тогда они глупы, если так говорят", - сказал он в интервью телеканалу GB News.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.