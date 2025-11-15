Трамп раскритиковал Би-би-си за искажение его речи

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупым со стороны Би-би-си утверждать о ненамеренном искажении его выступления.

В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.