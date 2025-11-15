Рейтинг@Mail.ru
Трамп не забыл обиду на ООН из-за эскалатора и телесуфлера - РИА Новости, 15.11.2025
04:22 15.11.2025
Трамп не забыл обиду на ООН из-за эскалатора и телесуфлера
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
оон
сша
нью-йорк (город)
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, ООН
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь припомнил ООН ситуацию с отключением у него эскалатора и телесуфлера в сентябре во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
"ООН отобрала у меня телесуфлер перед тем, как я начал выступать. Эскалатор остановился - внезапно. Вы услышали треск. И это было начало дня. Меня слышали только те, кто смотрел по телевизору. В зале были 158 лидеров, они меня не слышали без наушников", - сказал Трамп в интервью каналу GB News.
Серия неприятностей произошла с Трампом, когда он приехал в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы выступить с речью на неделе высокого уровня ГА. Сначала отключился эскалатор на второй этаж, а затем телесуфлер.
Трамп заинтересован в сохранении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
