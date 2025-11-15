https://ria.ru/20251115/tramp-2055115745.html
Трамп заявил о снижении преступности в Чикаго и Мемфисе
Президент США Дональд Трамп заявил, что преступность в Чикаго и Мемфисе снизилась на 40% после отправки туда нацгвардии. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:19:00+03:00
