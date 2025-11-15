Рейтинг@Mail.ru
СМИ: суд снял с Трампа обвинения, связанные с делами о выборах 2020 года - РИА Новости, 15.11.2025
03:52 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/tramp-2055113384.html
СМИ: суд снял с Трампа обвинения, связанные с делами о выборах 2020 года
СМИ: суд снял с Трампа обвинения, связанные с делами о выборах 2020 года - РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: суд снял с Трампа обвинения, связанные с делами о выборах 2020 года
Суд снял с президента США Дональда Трампа обвинения по трем делам, в рамках которых его заподозрили во вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия,... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:52:00+03:00
2025-11-15T03:52:00+03:00
в мире
сша
джорджия
нью-йорк (город)
дональд трамп
руди джулиани
сша
джорджия
нью-йорк (город)
в мире, сша, джорджия, нью-йорк (город), дональд трамп, руди джулиани
В мире, США, Джорджия, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Руди Джулиани
СМИ: суд снял с Трампа обвинения, связанные с делами о выборах 2020 года

Newsweek: суд снял с Трампа обвинения, связанные с делами о выборах 2020 года

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Суд снял с президента США Дональда Трампа обвинения по трем делам, в рамках которых его заподозрили во вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия, сообщает издание Newsweek.
Ранее прокурор по вопросам помилования Эд Мартин сообщил, что Трамп подписал указ о помиловании десятков лиц, обвиняемых в причастности к вмешательству в президентские выборы в США в 2020 году, в том числе бывшего юриста Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, а также отставного руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Трамп помиловал десять обвиняемых во вмешательстве в выборы в США
10 ноября, 09:47
"В пятницу судья в Джорджии отклонил три обвинения против президента США Дональда Трампа... по делу против него в штате, связанным с его заявлениями о президентских выборах 2020 года. Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи вынес одностраничное решение, отклонив три пункта обвинения против Трампа, после того как в сентябре уже отклонил два из них", - говорится в сообщении издания.
Комментируя решение суда, телеканал CBS добавляет, что, несмотря на еще три снятых обвинения, продолжают рассматриваться 32 пункта, включая обвинения в рэкете, выдвинутое против еще 15 подозреваемых.
Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировалось оказание давления на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений была снята.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп заявил, что демократы использовали бы компромат на него до выборов
03:29
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
