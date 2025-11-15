СМИ: суд снял с Трампа обвинения, связанные с делами о выборах 2020 года

Комментируя решение суда, телеканал CBS добавляет, что, несмотря на еще три снятых обвинения, продолжают рассматриваться 32 пункта, включая обвинения в рэкете, выдвинутое против еще 15 подозреваемых.

Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировалось оказание давления на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений была снята.